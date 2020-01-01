В 2019 резко сократилось количество погибших в авиакатастрофах

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В 2019 году в авиакатастрофах погибли 293 человека, что почти в два раза меньше количества жертв авиапроисшествий в 2018. Об этом сообщает немецкий Центр оценки авиационных происшествий авиалайнеров (JACDEC), передает The Brussels Times.

Самая смертоносная катастрофа произошла 10 марта. В результате крушения Boeing 737 MAX 8 близ Аддис-Абебы погибли 157 человек.

Год стал третьим самым безопасным в истории гражданской авиации со времен Второй мировой войны. Только в 2013 и 2017 погибло меньше людей.

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