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10.03.2019, 10:45

В Африке упал пассажирский Boeing, на борту были 157 человек

В Африке упал пассажирский Boeing, на борту были 157 человек - Фото
Фото: Facebook/EthiopianAirlines

Самолет Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке

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Сегодня, 10 марта, в Африке потерпел крушение пассажирский самолет Ethiopian Airlines, который летел рейсом из Аддис-Абебы в Найроби (столица Кении). Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших на борту самолета Boeing-737 Ethiopian Airlines на регулярном рейсе в Найроби, Кения, сегодня утром", - сказал он.

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Авиакомпания подтвердила информацию о крушении. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

"Самолет B-737-800MAX с регистрационным номером ET-AVJ вылетел в 08:38 по местному времени из Аддис-Абебы, международный аэропорт Боле, с ним пропала связь в 08:44. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, у нас нет подтвержденной информации о выживших или каких-либо возможных причинах", - сказали в пресс-службе Ethiopian Airlines.

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Теги: погибшие, катастрофа, кения, Эфиопия, найроби, Ethiopian Airlines
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