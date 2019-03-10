В Африке упал пассажирский Boeing, на борту были 157 человек

Фото: Facebook/EthiopianAirlines

Сегодня, 10 марта, в Африке потерпел крушение пассажирский самолет Ethiopian Airlines, который летел рейсом из Аддис-Абебы в Найроби (столица Кении). Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших на борту самолета Boeing-737 Ethiopian Airlines на регулярном рейсе в Найроби, Кения, сегодня утром", - сказал он.

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Авиакомпания подтвердила информацию о крушении. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

"Самолет B-737-800MAX с регистрационным номером ET-AVJ вылетел в 08:38 по местному времени из Аддис-Абебы, международный аэропорт Боле, с ним пропала связь в 08:44. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, у нас нет подтвержденной информации о выживших или каких-либо возможных причинах", - сказали в пресс-службе Ethiopian Airlines.