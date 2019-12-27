Авиакатастрофа в Алматы. На борту были двое украинцев

На борту самолета компании Bek Air рейса Z2100, который разбился сегодня возле аэропорта Алматы, находились двое украинцев - Яна и Юрий Сон. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Казахстана
UPD. По данным казахстанского издания Литер, украинцы госпитализированы. У них - компрессионный перелом тел позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга. У Яны Cон еще и перелом дуг позвоночников справа.
Корреспондент LIGA.net пытался связаться с пресс-службой консульского департамента Министерства иностранных дел, но там трубку так и не взяли. Также он говорил со спикерами нескольких отделов МИД, однако нигде не смогли прокомментировать ситуацию.
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