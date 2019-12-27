Авиакатастрофа в Алматы. На борту были двое украинцев

Авиакатастрофа в Алматы, 27.12.2019 (фото - ЕРА) - 07

На борту самолета компании Bek Air рейса Z2100, который разбился сегодня возле аэропорта Алматы, находились двое украинцев - Яна и Юрий Сон. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Казахстана

UPD. По данным казахстанского издания Литер, украинцы госпитализированы. У них - компрессионный перелом тел позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга. У Яны Cон еще и перелом дуг позвоночников справа.

Корреспондент LIGA.net пытался связаться с пресс-службой консульского департамента Министерства иностранных дел, но там трубку так и не взяли. Также он говорил со спикерами нескольких отделов МИД, однако нигде не смогли прокомментировать ситуацию.

Сегодня при взлете из аэропорта Алматы разбился самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рейса Z2100. На борту было 93 пассажира, 15 погибли.

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