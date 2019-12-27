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Авиакатастрофа в Алматы. На борту были двое украинцев

Авиакатастрофа в Алматы. На борту были двое украинцев - Фото
Авиакатастрофа в Алматы, 27.12.2019 (фото - ЕРА) - 07
27.12.2019, 10:25

По данным местных СМИ, украинцы госпитализированы с травмами позвоночника. В МИД пока не могут прокомментировать ситуацию

На борту самолета компании Bek Air рейса Z2100, который разбился сегодня возле аэропорта Алматы, находились двое украинцев - Яна и Юрий Сон. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Казахстана

UPD. По данным казахстанского издания Литер, украинцы госпитализированы. У них - компрессионный перелом тел позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга. У Яны Cон еще и перелом дуг позвоночников справа.

Корреспондент LIGA.net пытался связаться с пресс-службой консульского департамента Министерства иностранных дел, но там трубку так и не взяли. Также он говорил со спикерами нескольких отделов МИД, однако нигде не смогли прокомментировать ситуацию.

  • Сегодня при взлете из аэропорта Алматы разбился самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рейса Z2100. На борту было 93 пассажира, 15 погибли. 

Смотрите также: Крушение в Алматы. Первые версии: неисправность или ошибка пилота

 

 

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