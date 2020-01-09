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Следователи Ирана: Часть данных из черных ящиков Boeing утрачена

Следователи Ирана: Часть данных из черных ящиков Boeing утрачена - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
09.01.2020, 10:00

В отчете иранских следователей говорится, что члены экипажа не обращались за помощью к диспетчеру

Часть данных из черных ящиков Boeing 737 авиакомпании МАУ, который вчера потерпел крушение, утрачена. Об этом говорится в предварительном отчете об аварии управления гражданской авиации Ирана, сообщает АР.

По данным иранских следователей, черные ящики, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины, повреждены, а некоторые части их памяти утрачены.

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В отчете также говорится, что члены экипажа не обращались за помощью через связь с диспетчером.

Следователи Ирана уточнили, что самолет был охвачен огнем, прежде чем упал. 

В предварительном отчете управления гражданской авиации Ирана отмечается, что Boeing 737  загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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