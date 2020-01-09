Отчет из Ирана: Пилоты Boeing 737 пытались вернуться в аэропорт

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Об этом говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации, передает DW.

Сообщается, что самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. После этого пилоты пытались вернуться в аэропорт, однако не обращались за помощью к диспетчерам. Вскоре произошло столкновение с землей, оно сопровождалось мощным взрывом – на борту было много горючего для перелета в Киев.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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