Отчет из Ирана: Пилоты Boeing 737 пытались вернуться в аэропорт

Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Об этом говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации, передает DW.
Сообщается, что самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. После этого пилоты пытались вернуться в аэропорт, однако не обращались за помощью к диспетчерам. Вскоре произошло столкновение с землей, оно сопровождалось мощным взрывом – на борту было много горючего для перелета в Киев.
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