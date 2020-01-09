Крушение Boeing 737. Зеленский записал обращение к нации - видео

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам после катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился вчера утром после взлета из аэропорта Тегерана. Ролик опубликован пресс-службой главы государства.

Президент выразил соболезнования родственникам погибшим, заверив их в помощи и поддержке.

Он призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию. Также анонсировал телефонный разговор с президентом Ирана об углубленном участии Украины в процессе, добавив, что лучшие украинские эксперты уже прибыли в Иран.

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Президент подчеркнул, что и до трагедии Boeing, и после нее из аэропорта Тегерана совершали рейсы международные компании, запрет же на использование авиапространства над Ираном касался только американских самолетов. Зеленский призвал не спекулировать на этой теме и не распространять версии причин трагедии "хотя бы до предварительного вывода комиссии".

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