Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского отрабатывают несколько версий причин крушения Boeing

У Зеленского отрабатывают несколько версий причин крушения Boeing - Фото
Фото: facebook.com/president.gov.ua
09.01.2020, 06:26

В Офисе президента отметили, что одной из главных задач штаба - идентификация и репатриация тел погибших украинцев из Ирана

дополнено

Президент Владимир Зеленский, прервав вчера свой официальный визит в Оман, собрал сегодня ночное совещание относительно катастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Офис президента.

В совещании принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по ситуации относительно катастрофы самолета.

Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. "Пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией",- уточнили в Офисе президента.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для расследования катастрофы.

"Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты",- отметили в пресс-службе.

Происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ компании Boeing. Они настаивают, что самолет потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.
  • Ранее иорданское издание Al-Hadath предположило, что в лайнер могла попасть ракета в ходе ночной атаки Ирана на базы США в Ираке.

LIGA.net вела хронику катастрофы.

Читайте также: 24 ребенка. При крушении Boeing 737 в Иране погибли целые семьи

Напишите нам
Владимир Зеленский авиакатастрофа мау Boeing 737 вадим пристайко Андрей Загороднюк Алексей Данилов алексей гончарука
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 