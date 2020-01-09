У Зеленского отрабатывают несколько версий причин крушения Boeing

Фото: facebook.com/president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский, прервав вчера свой официальный визит в Оман, собрал сегодня ночное совещание относительно катастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Офис президента.

В совещании принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по ситуации относительно катастрофы самолета.

Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. "Пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией",- уточнили в Офисе президента.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для расследования катастрофы.

"Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты",- отметили в пресс-службе.

Происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ компании Boeing. Они настаивают, что самолет потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.

Ранее иорданское издание Al-Hadath предположило, что в лайнер могла попасть ракета в ходе ночной атаки Ирана на базы США в Ираке.

LIGA.net вела хронику катастрофы.



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