Сегодня утром самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта им. Хомейни.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли все, кто находился на борту (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

Пока нет данных о причинах катастрофы. Власти полагают, что это была техническая неисправность, однако в СМИ спекулируют о том, что в лайнер могла случайно попасть иранская ракета: сегодня ночью армия этой страны атаковала военные базы американцев в Ираке.

LIGA.net ведет хронику катастрофы.