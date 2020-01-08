Сегодня утром самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта им. Хомейни.
По предварительной информации, в результате трагедии погибли все, кто находился на борту (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
Пока нет данных о причинах катастрофы. Власти полагают, что это была техническая неисправность, однако в СМИ спекулируют о том, что в лайнер могла случайно попасть иранская ракета: сегодня ночью армия этой страны атаковала военные базы американцев в Ираке.
LIGA.net ведет хронику катастрофы.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал в Facebook, что первоочередная задача - установить причину трагедии.
Самолет вылетел из аэропорта в 04:42 утра и через две минуты - в 04:44 - перестал передавать данные, пишет IRNA.
Президент Зеленский выразил соболезнования родным и семьям погибшим, экстренно прервал визит в Оман и возвращается в Киев.
По данным иранских спасателей, никто из находившихся на борту не выжил. В министерстве иностранных дел Украины предварительно информацию подтвердили.
Иранские медиа опубликовали видео момента крушения самолета. На ролике видно, что лайнер начал гореть еще в воздухе и взорвался при столкновении с землей.
نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
По данным трекинг-сервиса Flight Radar 24, лайнер успех набрать высоту почти 2328 метров, прежде чем уйти в пике и разбиться.
За несколько часов до трагедии Федеральное авиационное управление США перекрыло авиапространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами для американских гражданских самолетов.
#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3— The FAA (@FAANews) January 8, 2020