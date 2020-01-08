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Крушение украинского Boeing 737 в Тегеране: хроника катастрофы - Фото

Крушение украинского Boeing 737 в Тегеране: хроника катастрофыLive

Крушение украинского Boeing 737 в Тегеране: хроника катастрофыLive
08.01.2020, 08:34
2107
Фото - ISNA

Сегодня утром самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта им. Хомейни.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли все, кто находился на борту (167 пассажиров и 9 членов экипажа).

Пока нет данных о причинах катастрофы. Власти полагают, что это была техническая неисправность, однако в СМИ спекулируют о том, что в лайнер могла случайно попасть иранская ракета: сегодня ночью армия этой страны атаковала военные базы американцев в Ираке.

LIGA.net ведет хронику катастрофы. 

08.01.2020
09:00

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал в Facebook, что первоочередная задача - установить причину трагедии.

08:58

Самолет вылетел из аэропорта в 04:42 утра и через две минуты - в 04:44 - перестал передавать данные, пишет IRNA.

08:56

Президент Зеленский выразил соболезнования родным и семьям погибшим, экстренно прервал визит в Оман и возвращается в Киев.

08:53

По данным иранских спасателей, никто из находившихся на борту не выжил. В министерстве иностранных дел Украины предварительно информацию подтвердили.

08:47

Иранские медиа опубликовали видео момента крушения самолета. На ролике видно, что лайнер начал гореть еще в воздухе и взорвался при столкновении с землей.

08:44

По данным трекинг-сервиса Flight Radar 24, лайнер успех набрать высоту почти 2328 метров, прежде чем уйти в пике и разбиться.

08:38

За несколько часов до трагедии Федеральное авиационное управление США перекрыло авиапространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами для американских гражданских самолетов.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, мау, аэропорт, тегеран, крушение, Boeing 737, PS 752
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