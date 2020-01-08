Гончарук объяснил, почему полеты над Ираном не запретили заранее

Украинским авиакомпаниям не запрещали летать над Ираном, поскольку еще вчера, до крушения Boeing 737 МАУ, "никаких предпосылок для этого не было". Об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.
"Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут", - объяснил он.
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Гончарук добавил, что в рамках расследования будет установлено, "кто в какой момент должен был отреагировать".
"Если мы придем к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения", - подытожил премьер.
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