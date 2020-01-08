МАУ прекращает полеты в Иран

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Международные авиалинии Украины временно прекращают полеты в Иран, где сегодня утром разбился их пассажирский лайнер Boeing 737 рейса PS 752. Об этом на спецбрифинге сообщил президент компании Евгений Дыхне.

"Принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок", - сказал он.

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Глава компании добавил, что МАУ сейчас выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями, создается комиссия по расследованию инцидента.