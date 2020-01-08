Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото

Утром 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана загорелся и упал пассажирский лайнер Boeing 737 рейса PS 752 украинской авиакомпании МАУ. Борт летел в Киев.

По предварительным данным МИД, все пассажиры и экипаж погибли. Reuters пишет, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, а не 180 человек, как ранее сообщил канал CNN.

По информации Рейтер, все люди на борту рухнувшего украинского лайнера погибли. pic.twitter.com/Af11F3e7Ud — Mash (@mash_breaking) January 8, 2020

Пока нет информации о причинах катастрофы. СМИ спекулируют о том, что в лайнер могла случайно попасть иранская ракета: сегодня ночью армия этой страны атаковала военные базы американцев в Ираке.

Фото: Twitter @Mash, @Tasnim