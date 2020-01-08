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08.01.2020, 08:50

Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото

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Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фотоПоявились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото

Данных о том, что кто-то мог выжить, нет

Утром 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана загорелся и упал пассажирский лайнер Boeing 737 рейса PS 752 украинской авиакомпании МАУ. Борт летел в Киев.

По предварительным данным МИД, все пассажиры и экипаж погибли. Reuters пишет, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, а не 180 человек, как ранее сообщил канал CNN.

Пока нет информации о причинах катастрофы. СМИ спекулируют о том, что в лайнер могла случайно попасть иранская ракета: сегодня ночью армия этой страны атаковала военные базы американцев в Ираке.

Фото: Twitter @Mash, @Tasnim

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Теги: Иран, авиакатастрофа, самолет, мау, Boeing 737, PS 752
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