В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Власти Ирана настаивают, что пассажирский самолет Boeing 737 украинский компании МАУ потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя. Об этом со ссылкой на официальных представителей министерства дорог и городского развития Ирана, а также аэропорта им. Хомейни сообщило агентство IRNA.

В министерстве отрицают, что причиной катастрофы могло стать попадание в лайнер боевой ракеты. По словам представителя ведомства Кассима Низами, от ракеты самолет якобы взорвался и разрушился бы еще в воздухе.

Читайте также: Крушение украинского Boeing 737 в Тегеране: хроника катастрофы

Первым предположение о том, что в лайнер могла попасть ракета из ночной атаки Ирана на базы США в Ираке, сделало иорданское издание Al-Hadath.