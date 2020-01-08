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В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя

В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
08.01.2020, 11:52

На месте катастрофы уже найдены оба бортовых самописца

Власти Ирана настаивают, что пассажирский самолет Boeing 737 украинский компании МАУ потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя. Об этом со ссылкой на официальных представителей министерства дорог и городского развития Ирана, а также аэропорта им. Хомейни сообщило агентство IRNA.

В министерстве отрицают, что причиной катастрофы могло стать попадание в лайнер боевой ракеты. По словам представителя ведомства Кассима Низами, от ракеты самолет якобы взорвался и разрушился бы еще в воздухе.

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Первым предположение о том, что в лайнер могла попасть ракета из ночной атаки Ирана на базы США в Ираке, сделало иорданское издание Al-Hadath.

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Иран авиакатастрофа самолет Boeing 737
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