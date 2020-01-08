19 детей. При крушении Boeing 737 в Иране погибли целые семьи

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На борту упавшего Boeing 737 авиакомпании МАУ было 19 детей. Самый маленький ребенок - 2018 года рождения. В крушении погибли целые семьи.

Педрам Мусави (1972), его жена Мойган Данешвам (1976) и две дочери Дарья (2005) и Дорина Мусави (2010). Педрам и Мойган были профессорами канадского университета Альберты. Они преподавали на инженерном факультете. Пресс-секретарь университета Альберты подтвердил изданию CBS информацию о гибели семьи.

Семья Линдберг из Швеции. Линдберг Микаэль (1979), его жена Рахелех (1982) и двое сыновей Эрик (2010) и Эмиль (2012). Предположительно, Эмиль Линдберг играл в шведской хоккейной команде ВИК Вестерос левым нападающим. Больше о семье пока ничего не удалось узнать.

Погибли трое иранских детей - Ахмади Мотахере (2011), Ахмади Мух Сен (2014) и Ахмади Рахмтин (2010). Предположительно они путешествовали вместе с родителями - Ахмади Секинхе (1989) и Ахмади Митра (1973).

Вместе с 61-летним отцом или дедушкой Эмами Саедмахди (1959) на борту самолета была Эмами София (2014), а родившийся в 2011 Эгхбали Базофт Шахзад путешествовал в сопровождении Эгхбали Базофт Шахрокх (1960).

Самым младшим пассажиром на борту Boeing 737 был ребенок Молани Курдия (2018).

Двухлетний малыш летел вместе с родителями - Хивой Молани (1981) и Эвин Арсалани (1990). Согласно профилю Эвин в Facebook, они поженились с Молани в 2013 году.

В катастрофе погибли дети заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана, доктора Мохсена Асадилари - Асадилари Мохаммадхосейн (1996) и Зейнаб Мохаммадхосейн (1998). Об этом сообщает агентство ISNA.

Согласно профилю в Linkedin, Мохаммад был соучредителем канадской студенческой стипендии STEAM, получил Phd в университете Торонто. Он автор многих статей о нанохимии, иммунологии рака, нейрохирургии и нейробиологии. Сотрудничал с канадским офисом ЮНЕСКО, канадским Красным Крестом. Также являлся консультантом образовательного стартапа PeerBuds.

Зейнаб также изучала медицину в университете Торонто. В ее биографии на Linkedin говорится, что она принимала активное участие в студенческой жизни.

Погибла молодая семья выпускников канадского университета Альберты. Араш Поурзараби (1993) и его жена Горжи Пунех (1994) сыграли свадьбу 3 января. Согласно информации в профилях Linkedin молодые люди получили научную степень по специальности информатика.