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19 детей. При крушении Boeing 737 в Иране погибли целые семьи

19 детей. При крушении Boeing 737 в Иране погибли целые семьи - Фото
Коллаж - LIGA.net
08.01.2020, 21:35

В авиакатастрофе Boeing 737 погибли 176 человек, среди них 19 несовершеннолетних

На борту упавшего Boeing 737 авиакомпании МАУ было 19 детей. Самый маленький ребенок - 2018 года рождения. В крушении погибли целые семьи.

Педрам Мусави (1972), его жена Мойган Данешвам (1976) и две дочери Дарья (2005) и Дорина Мусави (2010). Педрам и Мойган были профессорами канадского университета Альберты. Они преподавали на инженерном факультете. Пресс-секретарь университета Альберты подтвердил изданию CBS информацию о гибели семьи.

Педрам Мусави и его жена Мойган Данешманд вместе с двумя дочерьми (слева направо) Дарьей и Дориной Фото: @ zaghtweet1/Twitter
 

Семья Линдберг из Швеции. Линдберг Микаэль (1979), его жена Рахелех (1982) и двое сыновей Эрик (2010) и Эмиль (2012). Предположительно, Эмиль Линдберг играл в шведской хоккейной команде ВИК Вестерос левым нападающим. Больше о семье пока ничего не удалось узнать.

Семья Линдберг Фото: Facebook raheleh.salmani
 

Погибли трое иранских детей - Ахмади Мотахере (2011), Ахмади Мух Сен (2014) и Ахмади Рахмтин (2010). Предположительно они путешествовали вместе с родителями - Ахмади Секинхе (1989) и Ахмади Митра (1973).

Вместе с 61-летним отцом или дедушкой Эмами Саедмахди (1959) на борту самолета была Эмами София (2014), а родившийся в 2011 Эгхбали Базофт Шахзад путешествовал в сопровождении Эгхбали Базофт Шахрокх (1960).

Самым младшим пассажиром на борту Boeing 737 был ребенок Молани Курдия (2018).

Молани Курдия Фото: Facebook evin.arsalani

Двухлетний малыш летел вместе с родителями - Хивой Молани (1981) и Эвин Арсалани (1990). Согласно профилю Эвин в Facebook, они поженились с Молани в 2013 году.

Хива Молани и Эвин Арсалани Фото: Facebook evin.arsalani
 

В катастрофе погибли дети заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана, доктора Мохсена Асадилари - Асадилари Мохаммадхосейн (1996) и Зейнаб Мохаммадхосейн (1998). Об этом сообщает агентство ISNA.

Согласно профилю в Linkedin, Мохаммад был соучредителем канадской студенческой стипендии STEAM, получил Phd в университете Торонто. Он автор многих статей о нанохимии, иммунологии рака, нейрохирургии и нейробиологии. Сотрудничал с канадским офисом ЮНЕСКО, канадским Красным Крестом. Также являлся консультантом образовательного стартапа PeerBuds.

 

Асадилари Мохаммадхосейн Фото: Facebook Mohammad Asadi Lari

Зейнаб также изучала медицину в университете Торонто. В ее биографии на Linkedin говорится, что она принимала активное участие в студенческой жизни.

 

Зейнаб Мохаммадхосейн Фото: Twitter zeynabasadilari

Погибла молодая семья выпускников канадского университета Альберты. Араш Поурзараби (1993) и его жена Горжи Пунех (1994) сыграли свадьбу 3 января. Согласно информации в профилях Linkedin молодые люди получили научную степень по специальности информатика.

Араш Поурзараби и Горжи Пунех Фото: Twitter @IAmAnaDiamond
  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ компании Boeing. Они настаивают, что самолет потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.
  • Ранее иорданское издание Al-Hadath предположило, что в лайнер могла попасть ракета в ходе ночной атаки Ирана на базы США в Ираке.
  • LIGA.net вела хронику катастрофы.
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авиакатастрофа в Иране мау тегеран Boeing 737
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