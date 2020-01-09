В госкомиссии не подтверждают возгорание двигателя Boeing - СМИ

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии.

"В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", - сообщил источник.

Он передал информацию управления гражданской авиации Ирана, согласно которой самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился.

По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений от экипажа не поступало. "Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был этот разворот управляемым или уже не управляемым, мы пока не понимаем", - сказал собеседник.

Комиссии пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением, поэтому нельзя сказать, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и был ли пуск ракеты.

Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены, но их можно восстановить, сообщил член комиссии.

По его словам, представители Ирана "демонстрируют нормальный диалог", и в течение одного-двух дней будет предварительная информация о катастрофе.

Источник журналиста представил предварительные выводы на 14:00 9 января.

1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Судя по всему, пожар был в салоне.

2. Нет признаков неисправности системы управления, о которой было бы известно наземным службам.

3. За штурвалом были опытные пилоты, подготовленные к действиям в экстремальных условиях. Даже если бы двигатели разрушились в воздухе без взрыва и без пожара, у экипажа было бы время выйти в эфир.

4. Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна.

5. Пока у комиссии нет записей радаров, "даже самую дикую ракетную версию на данный момент исключить нельзя".