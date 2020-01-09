Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В госкомиссии не подтверждают возгорание двигателя Boeing - СМИ

В госкомиссии не подтверждают возгорание двигателя Boeing - СМИ - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
09.01.2020, 16:00

На борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а по иной причине

Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии.

"В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", - сообщил источник.

Он передал информацию управления гражданской авиации Ирана, согласно которой самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился.

По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений от экипажа не поступало. "Самолет якобы развернулся к аэропорту, но был этот разворот управляемым или уже не управляемым, мы пока не понимаем", - сказал собеседник.

Комиссии пока не предоставили данные радаров управления воздушным движением, поэтому нельзя сказать, какие летающие объекты могли находиться вблизи самолета и был ли пуск ракеты.

Оба черных ящика самолета найдены. Они повреждены, но их можно восстановить, сообщил член комиссии.

По его словам, представители Ирана "демонстрируют нормальный диалог", и в течение одного-двух дней будет предварительная информация о катастрофе.

Источник журналиста представил предварительные выводы на 14:00 9 января.

1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Судя по всему, пожар был в салоне.

2. Нет признаков неисправности системы управления, о которой было бы известно наземным службам.

3. За штурвалом были опытные пилоты, подготовленные к действиям в экстремальных условиях. Даже если бы двигатели разрушились в воздухе без взрыва и без пожара, у экипажа было бы время выйти в эфир.

4. Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна.

5. Пока у комиссии нет записей радаров, "даже самую дикую ракетную версию на данный момент исключить нельзя".

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Власти Ирана настаивают, что самолет потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.
  • Совет нацбезопасности и обороны рассматривает семь версий катастрофы.

Напишите нам
Иран самолет теракт boeing
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 