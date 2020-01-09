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Иран опровергает сообщения о возможном попадании ракеты в Boeing

Иран опровергает сообщения о возможном попадании ракеты в Boeing - Фото
Место крушения самолета (Фото: Ruhollah Vahdati/EPA)
09.01.2020, 21:11

"Если ракета попадет в самолет, он будет свободно падать", - заявил глава Управления гражданской авиации Ирана

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг сообщения американских СМИ, что Иран мог по ошибке сбить украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране. Об этом сообщает CNN.

"Если ракета попадет в самолет, он будет свободно падать", - сказал Али Абедзаде. Но, отметил он, после взлета самолет продолжал лететь на протяжении пяти минут. Абедзаде сказал, что "пилот пытался вернуться в аэропорт, но потерпел неудачу".

"Как самолет может быть сбит ракетой, а затем пытаться вернуться в аэропорт?" – спрашивает глава Управления гражданской авиации Ирана.

По информации этого ведомства, самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров начал падать, загорелся и затем разбился. Также иранская сторона сообщала, что Boeing развернулся, чтобы лететь обратно в аэропорт Тегерана, но экипаж самолета при этом не выходил на связь с диспетчерами.

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Иран самолет ракета boeing
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