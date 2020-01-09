Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой

Джастин Трюдо (Скриншот видео Global News/Youtube)

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

"У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это, возможно, было непреднамеренно", - сказал Трюдо.

"Я хочу ответов. Это правительство не успокоится пока не получит ответов", - добавил глава правительства Канады.