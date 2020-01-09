Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой

Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой - Фото
Джастин Трюдо (Скриншот видео Global News/Youtube)
09.01.2020, 22:05

Премьер Канады сослался на данные разведки своей страны и стран-союзников

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

"У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это, возможно, было непреднамеренно", - сказал Трюдо.

"Я хочу ответов. Это правительство не успокоится пока не получит ответов", - добавил глава правительства Канады.

  • СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор.
  • Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник. 
  • Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке. 
  • Иран отрицает возможность попадания ракеты в самолет.
Напишите нам
авиакатастрофа мау ps 572
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 