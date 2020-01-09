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Джонсон: Есть много данных, что иранская ракета сбила Boeing 737

Джонсон: Есть много данных, что иранская ракета сбила Boeing 737 - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
09.01.2020, 23:06

Британский премьер призвал провести полное и прозрачное расследование

На данный момент имеется много информации  о том, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.

"Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами. Теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", – сказал Джонсон.

В заявлении премьер-министра говорится, что на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь важно провести немедленную и почтительную репатриацию останков погибших, чтобы их семьи могли их оплакать.

"Великобритания продолжает призывать все стороны как можно быстрее ослабить напряженность в регионе", – отметил британский премьер.

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  • СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор.
  • Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник. 
  • Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке. 
  • Иран отрицает возможность попадания ракеты в самолет.

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