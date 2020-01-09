Джонсон: Есть много данных, что иранская ракета сбила Boeing 737

На данный момент имеется много информации о том, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение вскоре после взлета в Тегеране, был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.
"Это вполне могло быть непреднамеренным. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами. Теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", – сказал Джонсон.
В заявлении премьер-министра говорится, что на борту самолета находились четыре британских гражданина, и теперь важно провести немедленную и почтительную репатриацию останков погибших, чтобы их семьи могли их оплакать.
"Великобритания продолжает призывать все стороны как можно быстрее ослабить напряженность в регионе", – отметил британский премьер.
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