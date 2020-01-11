Эксперты установили место попадания ракеты в Boeing - источник

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Российская зенитная ракета Тор поразила Boeing 737 авиакомпании МАУ в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Об этом сообщил источник из межведомственной комиссии Украины по расследованию авиакатастрофы в Иране, передает главред Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook.

Украинские эксперты обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине экипажа и собрали улики гибели самолета.

Собеседник рассказал, что на фрагменте кабины специалисты обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку.

"Мы нашли. У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент. Итак, что теперь мы понимаем: российская зенитная ракета Тор поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов. Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри", - подчеркнул источник.

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Он добавил, что мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. "Мгновенно пропала связь. Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить", - отметил источник.

Эксперты продолжают работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей и рассчитывают, что уже сегодня получат доступ ко всем данным объективного контроля.

"Вчера мы прослушали записи одного черного ящика, в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерским центром Тегерана. Стандартный радиообмен. Диспетчер дает команду выйти на эшелон 2500 метров и прощается, командир корабля спокойно общается. Важно было понять одно - никаких неисправностей не было, экипаж ничего не беспокоило, диспетчер не предупреждал о воздушной угрозе и о начале боевых действий", - сказал источник.

По его словам, после последней команды запись обрывается.

"Никаких попыток выйти на связь, никаких переговоров. Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. Но нам его обещали предоставить сегодня, будем смотреть уже совместно с канадскими экспертами. Они прилетят со своей аппаратурой", - уточнил собеседник.

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