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Источник: Обломки самолета Boeing сгребали бульдозерами - фото

Источник: Обломки самолета Boeing сгребали бульдозерами - фото - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
10.01.2020, 14:14

Источник из межведомственной комиссии Украины отметил, при сгребании обломков невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации

Обломки украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране по состоянию на сегодня на 12:00 сгребали на месте катастрофы бульдозерами.  Об этом сообщил источник из межведомственной комиссии Украины по расследованию авиакатастрофы в Иране, передает главред Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook.

"Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить, наконец, доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета. Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора", - отметил источник.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

По его словам, на месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, это нельзя контролировать.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

"Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать", - сказал он.

Источник уточнил, что до сих пор украинским специалистам не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов.

"Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран - о технических причинах происшествия", -  подчеркнул собеседник.

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