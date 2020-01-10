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Иран о сроках расследования крушения Boeing 737: Один-два года

Иран о сроках расследования крушения Boeing 737: Один-два года - Фото
Фото: ЕРА
10.01.2020, 11:22

Местные следователи хотели бы самостоятельно расшифровать данные черных ящиков с разбившегося лайнера, но не против сделать это вместе с партнерами

Расследование крушения украинского авиалайнера Boeing 737 рейса PS 752 под Тегераном может занять год или два. Такой прогноз сделал официальный представитель Ирана, пишет Reuters.

Чиновник, имени которого агентство не приводит, также сказал, что "слив" информации с бортовых регистраторов самолета может занять один-два месяца.

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Иранские расследователи предпочли бы сами расшифровать данные черных ящиков, добавил чиновник, но при необходимости могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, так как у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами".

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Иран авиакатастрофа черный ящик PS 752
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