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Иран: "Ракетный удар по Boeing" – психологическая операция США

Иран: "Ракетный удар по Boeing" – психологическая операция США - Фото
Али Рабии (фото - ЕРА)
10.01.2020, 08:30

Иранское правительство считает, что Вашингтон преследует свои цели, распространяя эту информацию

Иран отрицает, что украинский Boeing 737 был сбит силами его ПВО, и обвиняет США в манипуляциях. Об этом заявил спикер правительства Али Рабии, передает Press TV.

"К сожалению, психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и неосознанно, добавляет горя семьям погибших. Она (операция, - ред.) преследует определенные цели, распространяя подобные заблуждения", - заявил он.

Рабии также добавил, что Иран пригласил к расследованию все заинтересованные страны, а также производителей лайнера (Boeing Co.) и реактивных двигателей (CFM International).

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