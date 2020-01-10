Boeing 737. Зеленский призвал Запад поделиться данными о ракете

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Президент Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Британию предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин падения пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране. Это заявление главы государства появилось после того, как Запад заговорил о том, что самолет сбила иранская ракета.

По его словам, версия о ракете ПВО "не исключается, но на сегодня не является подтвержденной".

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Днем у него будет телефонный разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Наша цель - установить бесспорную истину", - написал Зеленский, добавив свое традиционное "ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов".

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