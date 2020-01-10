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СНБО: Хотим расследовать крушение Boeing быстрее, не получается

СНБО: Хотим расследовать крушение Boeing быстрее, не получается - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
10.01.2020, 13:26

По словам Алексея Данилова, иранская сторона не может работать после 16:00 по религиозным соображениям

Расследовать катастрофу украинского Boeing 737 быстрее не получается в силу религиозных традиций иранских следователей. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Радио Свобода.

"Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображения. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. У нас вопросов пока нет никаких", - сказал он.

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