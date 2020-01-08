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Самолет Минобороны вылетел в Иран: что будут делать эксперты

Самолет Минобороны вылетел в Иран: что будут делать эксперты - Фото
Фото: Mauritz Antin/ЕРА
08.01.2020, 23:33

Эксперты будут расследовать причины крушения украинского пассажирского самолета

Самолет Министерства обороны с группой экспертов вылетел в Иран. Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", - написал чиновник.

В МВД дали разъяснения относительно хода расследования трагедии с украинским самолетом Boeing-737 в Иране.

В сообщении говорится, что украинские правоохранительные и компетентные органы, после согласования иранской стороной, готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы.

Вв случае, если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета, они проверят, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что в Тегеран отправятся две группы украинских экспертов, в составе которых представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

По его словам, эксперты будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

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авиакатастрофа мау Иран Boeing 737 PS 752
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