В МВД объяснили участие Украины в расследовании крушения Boeing

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Украинские правоохранители, по согласованию с иранской стороной, могут участвовать в расследовании причины катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ, поскольку самолет зарегистрирован в Украине. Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации самолета и его разработчика", - уточнил Шевченко.

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Он добавил, что согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, где произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими самолетами.

Бюро может привлекать к работе, при необходимости, другие государственные и правоохранительные органы.

"В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генпрокурора по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса. Расследование поручено следователям Нацполиции Украины", - сказал Шевченко.

Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.

"Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию", - объяснил Шевченко.

По его словам, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета, в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета.

В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ компании Boeing. Они настаивают, что самолет потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.

Ранее иорданское издание Al-Hadath предположило, что в лайнер могла попасть ракета в ходе ночной атаки Ирана на базы США в Ираке.

LIGA.net вела хронику катастрофы.

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