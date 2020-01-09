В МВД объяснили участие Украины в расследовании крушения Boeing

Украинские правоохранители, по согласованию с иранской стороной, могут участвовать в расследовании причины катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ, поскольку самолет зарегистрирован в Украине. Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации самолета и его разработчика", - уточнил Шевченко.
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Он добавил, что согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, где произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими самолетами.
Бюро может привлекать к работе, при необходимости, другие государственные и правоохранительные органы.
"В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генпрокурора по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса. Расследование поручено следователям Нацполиции Украины", - сказал Шевченко.
Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.
"Это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию", - объяснил Шевченко.
По его словам, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета, в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета.
В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД.
LIGA.net вела хронику катастрофы.
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