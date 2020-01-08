Крушение Boeing 737. Зеленский назвал состав группы экспертов

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Сегодня вечером в Иран вылетит самолет с украинскими специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания правительства.

Отмечается, что что в составе групп: представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – написал Зеленский.