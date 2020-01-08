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Крушение Boeing 737. Зеленский назвал состав группы экспертов

Крушение Boeing 737. Зеленский назвал состав группы экспертов - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
08.01.2020, 16:33

Группы будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе

Сегодня вечером в Иран вылетит самолет с украинскими специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания правительства.

Отмечается, что что в составе групп: представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", – написал Зеленский.

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Владимир Зеленский Иран авиакатастрофа мау Boeing 737 PS 752
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