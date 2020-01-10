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Крушение Boeing. Появилось видео с черными ящиками самолета

Крушение Boeing. Появилось видео с черными ящиками самолета - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
10.01.2020, 13:13

Видео распространил иранский телеканал IRNN

В сети интернет появилось видео с черными ящиками украинского авиалайнера Boeing 737, который 8 января потерпел крушение в Иране. Видео распространил иранский телеканал IRNN.

В сообщении говорится, что карты памяти обоих устройств остались не поврежденными. Представитель Ирана заявлял,что специалисты страны предпочли бы сами расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, так как у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами".

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Иран видео Boeing 737 черный ящик
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