Крушение Boeing. Появилось видео с черными ящиками самолета

В сети интернет появилось видео с черными ящиками украинского авиалайнера Boeing 737, который 8 января потерпел крушение в Иране. Видео распространил иранский телеканал IRNN.

В сообщении говорится, что карты памяти обоих устройств остались не поврежденными. Представитель Ирана заявлял,что специалисты страны предпочли бы сами расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, так как у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами".

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng