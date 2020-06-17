Крушение Boeing. Иран скоро пришлет самописцы во Францию - Трюдо

Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ, который был сбит в январе этого года. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает AFP.
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"Предполагается, что черные ящики будут вскоре отправлены во Францию", - сказал Трюдо, добавив, что пандемия COVID-19 задержала их передачу.
Он напомнил, что "пару дней назад" во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос анализа черных ящиков.
"Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей", - подчеркнул Трюдо.
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