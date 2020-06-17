Крушение Boeing. Иран скоро пришлет самописцы во Францию - Трюдо

Джастин Трюдо (Фото: Justin Trudeau/Facebook)

Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ, который был сбит в январе этого года. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает AFP.

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"Предполагается, что черные ящики будут вскоре отправлены во Францию", - сказал Трюдо, добавив, что пандемия COVID-19 задержала их передачу.

Он напомнил, что "пару дней назад" во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос анализа черных ящиков.

"Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости, получить компенсацию для семей", - подчеркнул Трюдо.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил Boeing.

20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.

3 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе согласно нормам международного права.

7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд.

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