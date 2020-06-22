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Сбитый Boeing. Зеленский пригрозил Ирану международными судами, но при условии

Сбитый Boeing. Зеленский пригрозил Ирану международными судами, но при условии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
22.06.2020, 06:57

По словам президента Зеленского, Иран использует пандемию коронавирусной болезни COVID-19, задерживая передачу черных ящиков со сбитого Boeing 737 МАУ

Если Тегеран продолжит не выполнять обязательства по трагедии о сбитом в январе иранскими военными Boeing 737 рейса PS752 авиакомпании МАУ, то Украина обратится в международные суды. Об этом в интервью канадской газете The Globe and Mail рассказал президент Владимир Зеленский.

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"Они не только не возвращают нам черные ящики. Это также об их (других, - ред.) обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации. <....> Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора - и они знают нашу позицию - кроме как обращаться в международные суды", - объяснил он.

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Сейчас, по словам Зеленского, Иран объясняет задержку передачи черных ящиков ситуацией, сложившейся вокруг пандемии коронавируса. Однако этот вопрос "не может откладываться вечно, поскольку Украина и так уже ждала довольно долго".

В то же время, несмотря на невыполнение обязательств, Зеленский надеется, что иранское правительство будет проводить "ориентированную на результат" политику по делу о сбитом самолете.  

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 20 января на тот момент глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.
  • 7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд. 
  • 17 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина и иностранные государства, чьи граждане погибли на борту, могут обратиться в Международный суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик.
  • 17 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ.
  • 18 июня в Иране заявили, что передача черных ящиков является "техническим, а не политическим" вопросом.

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Марк Сировой
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