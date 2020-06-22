Сбитый Boeing. Зеленский пригрозил Ирану международными судами, но при условии

Если Тегеран продолжит не выполнять обязательства по трагедии о сбитом в январе иранскими военными Boeing 737 рейса PS752 авиакомпании МАУ, то Украина обратится в международные суды. Об этом в интервью канадской газете The Globe and Mail рассказал президент Владимир Зеленский.
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"Они не только не возвращают нам черные ящики. Это также об их (других, - ред.) обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации. <....> Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора - и они знают нашу позицию - кроме как обращаться в международные суды", - объяснил он.
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Сейчас, по словам Зеленского, Иран объясняет задержку передачи черных ящиков ситуацией, сложившейся вокруг пандемии коронавируса. Однако этот вопрос "не может откладываться вечно, поскольку Украина и так уже ждала довольно долго".
В то же время, несмотря на невыполнение обязательств, Зеленский надеется, что иранское правительство будет проводить "ориентированную на результат" политику по делу о сбитом самолете.
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