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Иран завершил расследование крушения украинского Boeing - СМИ

Иран завершил расследование крушения украинского Boeing - СМИ - Фото
Обломки сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)
06.06.2020, 22:23

Иран готов передать черный ящик для расшифровки, заявили в МИД Ирана

Иран завершил расследование крушения украинского Boeing компании МАУ и готов к переговорам о компенсации Украине. Об этом в интервью заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранское агентство IRNA.

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"Мы готовы передать черный ящик для расшифровки третьей страной или компанией, хотя это не может существенно помочь в процессе расследования", - сказал представитель иранского МИД.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - цитирует его alarabiya.net.

По словам замминистра, Иран, прежде чем передать черные ящики третьей стороне, должен убедиться, что они не будут "эксплуатироваться".

  • 8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
  • Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.
  • Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
  • 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.
  • 28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.
  • 23 мая министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что ответственность за гибель сбитого в начале января лайнера МАУ несет оператор иранской системы ПВО, нарушивший правила ведения огня "без получения разрешения". 
Вадим Ребрина
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