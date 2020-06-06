Иран завершил расследование крушения украинского Boeing - СМИ

Иран завершил расследование крушения украинского Boeing компании МАУ и готов к переговорам о компенсации Украине. Об этом в интервью заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы готовы передать черный ящик для расшифровки третьей страной или компанией, хотя это не может существенно помочь в процессе расследования", - сказал представитель иранского МИД.
"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - цитирует его alarabiya.net.
По словам замминистра, Иран, прежде чем передать черные ящики третьей стороне, должен убедиться, что они не будут "эксплуатироваться".
-
8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
-
Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.
- Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
- 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.
- 28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.
- 23 мая министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что ответственность за гибель сбитого в начале января лайнера МАУ несет оператор иранской системы ПВО, нарушивший правила ведения огня "без получения разрешения".
Вадим Ребрина