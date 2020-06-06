Иран завершил расследование крушения украинского Boeing - СМИ

Обломки сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Иран завершил расследование крушения украинского Boeing компании МАУ и готов к переговорам о компенсации Украине. Об этом в интервью заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранское агентство IRNA.

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"Мы готовы передать черный ящик для расшифровки третьей страной или компанией, хотя это не может существенно помочь в процессе расследования", - сказал представитель иранского МИД.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - цитирует его alarabiya.net.

По словам замминистра, Иран, прежде чем передать черные ящики третьей стороне, должен убедиться, что они не будут "эксплуатироваться".

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.

разбился погибли все Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

говорил признал Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.

28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг , что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.

министр обороны Ирана Амир Хатами заявил , что о 23 маятветственность за гибель сбитого в начале января лайнера МАУ несет оператор иранской системы ПВО, нарушивший правила ведения огня "без получения разрешения".