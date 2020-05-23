Минобороны Ирана: В гибели лайнера МАУ обвиняют оператора системы ПВО

Ответственность за гибель сбитого в начале января лайнера МАУ несет оператор иранской системы ПВО, нарушивший правила ведения огня "без получения разрешения". Об этом министр обороны Ирана Амир Хатами заявил в ответе на запрос бывшего иранского парламентария Махмуда Садеки, сообщает Радио Свобода.
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По словам Садеки, он отправил запрос министру 23 апреля. В ответе Хатами говорится, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, не связывался с командным центром, положившись на "нечеткую информацию" от министерства обороны, когда принимал решение о запуске ракеты.
Садеки отметил, что хотел получить от министра бороны Ирана объяснение, почему отсутствовала координация в национальной сети ПВО, что привело к пуску двух ракет по украинскому лайнеру.
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8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
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Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.
- Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
- 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.
- 15 апреля появилась информация, что Иран якобы передал МИД Украины проект меморандума, в котором предложил признать причиной катастрофы "человеческую ошибку" и отказаться от судебного преследования. Кулеба назвал эту информацию "сообщениями СМИ".
- 28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.
Денис Юдин