Минобороны Ирана: В гибели лайнера МАУ обвиняют оператора системы ПВО

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Ответственность за гибель сбитого в начале января лайнера МАУ несет оператор иранской системы ПВО, нарушивший правила ведения огня "без получения разрешения". Об этом министр обороны Ирана Амир Хатами заявил в ответе на запрос бывшего иранского парламентария Махмуда Садеки, сообщает Радио Свобода.

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По словам Садеки, он отправил запрос министру 23 апреля. В ответе Хатами говорится, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, не связывался с командным центром, положившись на "нечеткую информацию" от министерства обороны, когда принимал решение о запуске ракеты.

Садеки отметил, что хотел получить от министра бороны Ирана объяснение, почему отсутствовала координация в национальной сети ПВО, что привело к пуску двух ракет по украинскому лайнеру.

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.

разбился погибли все Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

говорил признал Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.

15 апреля появилась информация, что Иран якобы передал МИД Украины проект меморандума , в котором предложил признать причиной катастрофы "человеческую ошибку" и отказаться от судебного преследования. Кулеба назвал эту информацию "сообщениями СМИ".

28 апреля глава МИД Ирана официально опроверг , что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности.