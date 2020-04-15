Иран предлагает Украине признать человеческой ошибкой катастрофу Boeing – СМИ

Спасатели несут обломки Boeing 737 (скриншот видео ГСЧС)

Иран передал Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, где официальному Киеву предлагается признать, что к катастрофе сбитого иранскими военными украинского Boеing-737 "привела человеческая ошибка". Об этом пишет иранский филиал Радио Свобода Radio Farda.

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Документ также якобы предусматривает, что Украина и семьи погибших украинцев не должны преследовать Иран в судебном порядке в обмен на выплату компенсаций и передачу записей бортовых самописцев после их анализа.

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Украинский юрист в области международного авиационного права Андрей Гук считает, что таким образом Иран пытается "разобщить Украину и другие страны, чьи граждане погибли в катастрофе".

Также, по его словам, меморандум не означает, что Иран берет на себя ответственность за "ошибку", поскольку нет ответа на вопрос, почему во время напряженной ситуации в регионе власти не закрыли небо.

Корреспондент LIGA.net направил запрос о комментарии в МИД.

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752.

разбился Погибли все 176 человек на борту.

Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

говорил признал Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.

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