Иран предлагает Украине признать человеческой ошибкой катастрофу Boeing – СМИ

Иран передал Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, где официальному Киеву предлагается признать, что к катастрофе сбитого иранскими военными украинского Boеing-737 "привела человеческая ошибка". Об этом пишет иранский филиал Радио Свобода Radio Farda.
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Документ также якобы предусматривает, что Украина и семьи погибших украинцев не должны преследовать Иран в судебном порядке в обмен на выплату компенсаций и передачу записей бортовых самописцев после их анализа.
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Украинский юрист в области международного авиационного права Андрей Гук считает, что таким образом Иран пытается "разобщить Украину и другие страны, чьи граждане погибли в катастрофе".
Также, по его словам, меморандум не означает, что Иран берет на себя ответственность за "ошибку", поскольку нет ответа на вопрос, почему во время напряженной ситуации в регионе власти не закрыли небо.
Корреспондент LIGA.net направил запрос о комментарии в МИД.
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