Крушение Boeing: Иран отказался передавать Украине доказательства

Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера, сбитого иранской ПВО. Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар, сообщает Reuters.
Такое решение было принято после того, как аудиозапись, переданная украинским экспертам в рамках расследования, была опубликована в украинских медиа.
Резаифар назвал публикацию переговоров пилотов самолета, находившегося в воздухе одновременно со сбитым украинским лайнером, "странным шагом". "Это действие украинцев привело нас к решению не делиться больше с ними доказательствами", - заявил он.
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