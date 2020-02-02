На момент сбивания Boeing иранская сторона все знала - Зеленский

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что на момент сбивания ракетой самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ иранская сторона все знала. Об этом он сказал в комментарии ТСН по поводу ролика с опубликованными переговорами пилота другого самолета и диспетчера в Тегеране.

По его словам, сейчас украинские специалисты имеют запись, которую получили без доступа к диспетчерской и без черных ящиков, полностью совпадающую с видео, которое было в сети. "Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и на персидском, и на английском языках, там все зафиксировано. Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбивания", - сказал Зеленский.

Президент также отмечает, что Украина должна забрать черные ящики, если иранские специалисты не смогут полностью расшифровать денные с них. "Я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там на месте они могут забрать черные ящики", - сказал он.

Также Зеленский сказал, что считает недостаточной компенсацию Ираном семьям погибших украинцев по $80 000.

После катастрофы в Иране заверили, что ни президент, ни аятолла не знали о ракете: военное командование иранской армии якобы на протяжении двух дней не докладывало высшему руководству страны.

в Иране заверили, что ни президент, ни аятолла не знали о ракете: военное командование иранской армии якобы на протяжении двух дней не докладывало высшему руководству страны. Украина и Иран договорились о прибытии в Киев группы представителей Тегерана , которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков сбитого иранскими военными украинского авиалайнера.

ТСН разместила видеоролик с переговорами, где Boeing. В предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорилось, что экипаж другого самолета видел, как горит высоте Boeing.

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