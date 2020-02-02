Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На момент сбивания Boeing иранская сторона все знала - Зеленский

На момент сбивания Boeing иранская сторона все знала - Зеленский - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
02.02.2020, 21:46

Президент считает, что необходимо забрать черные ящики, если Иран не справится

Президент Владимир Зеленский считает, что на момент сбивания ракетой самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ иранская сторона все знала. Об этом он сказал в комментарии ТСН по поводу ролика с опубликованными переговорами пилота другого самолета и диспетчера в Тегеране.

По его словам, сейчас украинские специалисты имеют запись, которую получили без доступа к диспетчерской и без черных ящиков, полностью совпадающую с видео, которое было в сети. "Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и на персидском, и на английском языках, там все зафиксировано. Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбивания", - сказал Зеленский.

Президент также отмечает, что Украина должна забрать черные ящики, если иранские специалисты не смогут полностью расшифровать денные с них. "Я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там на месте они могут забрать черные ящики", - сказал он.

Также Зеленский сказал, что считает недостаточной компенсацию Ираном семьям погибших украинцев по $80 000.

  • После катастрофы в Иране заверили, что ни президент, ни аятолла не знали о ракете: военное командование иранской армии якобы на протяжении двух дней не докладывало высшему руководству страны.
  • Украина и Иран договорились о прибытии в Киев группы представителей Тегерана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков сбитого иранскими военными украинского авиалайнера. 
  • ТСН разместила видеоролик с переговорами, где второй пилот самолета иранской авиакомпании Aseman Airlines видел, как ракета попадает в Boeing. В предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорилось, что экипаж другого самолета видел, как горит высоте Boeing. 

Читайте также: Катастрофа самолета МАУ в Иране: причины и сроки расследования. Экспертный разбор

Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский авиакатастрофа в Иране Boeing 737
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 