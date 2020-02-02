ТСН: Из другого самолета видели попадание в Boeing - видео

Второй пилот самолета иранской авиакомпании Aseman Airlines видел, как ракета попадает в Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Видеоролик с переговорами опубликовала ТСН.
Программа ТСН. Тиждень получила запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и пилота, который видел и пуск ракеты, и взрыв. Из этой записи становится можно сделать вывод, что иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.
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