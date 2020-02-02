ТСН: Из другого самолета видели попадание в Boeing - видео

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Таким образом, как считают журналисты, иранские авиаслужбы знали все с самого начала

Второй пилот самолета иранской авиакомпании Aseman Airlines видел, как ракета попадает в Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Видеоролик с переговорами опубликовала ТСН.

Программа ТСН. Тиждень получила запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и пилота, который видел и пуск ракеты, и взрыв. Из этой записи становится можно сделать вывод, что иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

  • В предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана говорилось, что экипаж другого самолета видел, как горит высоте самолет Boeing 737-800 NG. 
  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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Теги: Boeing 737, авиакатастрофа в Иране, ракета, диспетчер, пилот
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