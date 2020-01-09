Экипаж другого самолета видел горящий Boeing на высоте - отчет

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Экипаж другого самолета видел, как горит высоте самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана.

"Самолет сначала поднялся на высоту 8000 футов (около 2,5 тыс. м - ред.), а затем информация пропала с экранов радара... Согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и члены летного экипажа на большой высоте, которые сообщили об инциденте), самолет горел, а после столкновения с землей взорвался", - заявил глава Организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Траектория полета самолета, согласно отчету, указывает на то, что он первоначально направлялся на запад, и повернул обратно сразу после возникновения проблемы.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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