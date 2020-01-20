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Иранцы проверят, может ли Украина расшифровать черные ящики

Иранцы проверят, может ли Украина расшифровать черные ящики - Фото
Фото: president.gov.ua
20.01.2020, 18:59

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами

Украина и Иран договорились о прибытии в Киев группы представителей Тегерана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков сбитого иранскими военными украинского авиалайнера. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей.

Вместе с тем президент подчеркнул, что у Украины есть необходимые технические возможности и опытные специалисты для расшифровки бортовых самописцев. Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины в этом отношении.

Стороны согласились, что все остатки самолета должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

Генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

  • 11 января в Иране заявили, что черные ящики отправят во Францию. В свою очередь французы сообщили, что расшифровка будет происходить в Украине.
  • 15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ.
  • 17 января директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики авиалайнера.

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Иран авиакатастрофа самолет черный ящик
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