Иранцы проверят, может ли Украина расшифровать черные ящики

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Украина и Иран договорились о прибытии в Киев группы представителей Тегерана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящиков сбитого иранскими военными украинского авиалайнера. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей.

Вместе с тем президент подчеркнул, что у Украины есть необходимые технические возможности и опытные специалисты для расшифровки бортовых самописцев. Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины в этом отношении.

Стороны согласились, что все остатки самолета должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

Генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.