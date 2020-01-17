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Иран все еще не отдал Украине черные ящики Boeing-737 - комиссия

Иран все еще не отдал Украине черные ящики Boeing-737 - комиссия - Фото
Александр Рувин (скриншот с видео)
17.01.2020, 14:48

"Сейчас иранская сторона утром говорит "мы вам передадим", после обеда - "не передадим" - сказал глава комиссии по расследованию катастрофы

Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики сбитого им 8 января украинского авиалайнера. Какова причина задержки, неизвестно. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Как известно, Рувин возглавляет комиссию, которая занимается расследованием катастрофы Boeing-737.

"Черные ящики остались в Иране, они их пока нам не отдают. Они в рабочем состоянии, по выводам сотрудников Национального бюро, есть возможность их прочитать. Сейчас иранская сторона утром говорит "мы вам передадим", после обеда - "не передадим". Сейчас они находятся в Иране, мы их видели, лично осмотрели, но их надо расшифровывать", - сказал Рувин.

По его словам, у Ирана нет оборудования для расшифровки черных ящиков, "поэтому они будут определяться, где это делать".

Рувин отметил, что Киев предложил Тегерану свою лабораторию на базе Киевского политехнического университета, в которой есть и необходимые специалисты, и оборудование, и опыт такой работы.

  • 9 января Иран опроверг информацию о том, что черные ящики якобы не будут предоставлены для изучения международным экспертам.
  • 11 января в Иране заявили, что черные ящики отправят во Францию. В свою очередь французы сообщили, что расшифровка будет происходить в Украине.
  • 15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ.

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Иран самолет boeing черный ящик александр рувин
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