Иран опроверг информацию, что не предоставит черные ящики Boeing

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран опроверг информацию в СМИ, что черные ящики с разбившегося украинского Boeing 737, якобы не будут предоставлены для изучения международным экспертам. Об этом во время представления предварительного отчета заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба организации.

По его словам, ранее журналисты неверно истолковали его слова, когда он объяснял юридическую процедуру расследования и рассказывал, что единственным источником расследования будет следственный комитет Ирана.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в ласти якобы не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера самолетостроителю Boeing.

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