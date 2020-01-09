Иран опроверг информацию, что не предоставит черные ящики Boeing

Иран опроверг информацию в СМИ, что черные ящики с разбившегося украинского Boeing 737, якобы не будут предоставлены для изучения международным экспертам. Об этом во время представления предварительного отчета заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба организации.
По его словам, ранее журналисты неверно истолковали его слова, когда он объяснял юридическую процедуру расследования и рассказывал, что единственным источником расследования будет следственный комитет Ирана.
Читайте также: Следователи Ирана: Часть данных из черных ящиков Boeing утрачена