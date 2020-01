Черные ящики сбитого Boeing расшифруют в Украине - Франция

Работы по расшифровке данных с черных ящиков сбитого в Иране пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ будет проводиться в Украине. Об этом сообщило в Twitter французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

BEA подтвердило, что будет участвовать в расшифровке бортовых самописцев.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет проделана на Украине", - указано в сообщении.

Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran’s AAIB authorities.