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Сегодня попробуют вскрыть черный ящик разбившегося лайнера МАУ

Сегодня попробуют вскрыть черный ящик разбившегося лайнера МАУ - Фото
Фото: enacademic.com
10.01.2020, 12:59

Иранский источник не уточняет, речь идет об одном бортовом регистраторе или двух

Черный ящик разбившегося украинского лайнера Boeing 737 попытаются вскрыть сегодня в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад". Об этом со ссылкой на слова председателя следственной комиссии Хасана Резаифара пишет IRNA.

Будет проведена оценка возможности восстановления и анализа информации с регистратора, и, если выводы будут удовлетворительными, черный ящик вскроют. Украинская делегация согласилась на оценку самописца в "Мехрабаде".

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По словам члена комиссии от Иранской организации гражданской авиации, если они поймут, что не смогут извлечь информацию без ее повреждения, то обратятся за помощью к кому-то из партнеров - Франции, РФ, Канаде или Украине.

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Иран авиакатастрофа черный ящик PS 752
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