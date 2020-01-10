Почему разбился самолет в Алматы: комиссия озвучила первые выводы

Основная версия крушения пассажирского самолета Fokker 100 компании Bek Air в конце 2019 года в Алматы – обледенение воздушного судна. Об этом со ссылкой на предварительные выводы правительственной комиссии сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте Казахстана.
Предполетный осмотр не выявил замечаний и самолет был подготовлен к полету в полном объеме, считают в комиссии, однако отмечают: обработка антиобледенительной жидкостью была проведена частично – крылья самолета не обрабатывали по решению командира.
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Анализ бортовых самописцев показал, что в процессе взлета не было выявлено а) отказов авиатехники и б) внештатной системы работы двигателя.
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