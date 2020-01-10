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Почему разбился самолет в Алматы: комиссия озвучила первые выводы

Почему разбился самолет в Алматы: комиссия озвучила первые выводы - Фото
Фото: ЕРА
10.01.2020, 12:32

На момент авиакатастрофы состояние воздушного судна Fokker 100 было нормальное; проблема - в обледенении крыльев, заявили в правительстве Казахстана

Основная версия крушения пассажирского самолета Fokker 100 компании Bek Air в конце 2019 года в Алматы – обледенение воздушного судна. Об этом со ссылкой на предварительные выводы правительственной комиссии сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

Предполетный осмотр не выявил замечаний и самолет был подготовлен к полету в полном объеме, считают в комиссии, однако отмечают: обработка антиобледенительной жидкостью была проведена частично – крылья самолета не обрабатывали по решению командира.

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Анализ бортовых самописцев показал, что в процессе взлета не было выявлено а) отказов авиатехники и б) внештатной системы работы двигателя.

  • 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился Fokker 100 компании Bek Air: лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.
  • На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, 53 пострадавших.

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авиакатастрофа алматы bek air
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