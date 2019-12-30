Авиакатастрофа в Казахстане. Названа еще одна версия крушения

Авиакатастрофа в Алматы, 27.12.2019 (фото - ЕРА) - 10

Появилась еще одна версия крушения самолета Bek Air в Алматы - ошибка в работе навигационных служб. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.



"В настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - заявил он.



Ранее называлось две возможных причины крушения: ошибка пилотов и техническая неисправность.

Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.

На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.

Смотрите также: Авиакатастрофа в Алматы. Появилось видео спасения младенца