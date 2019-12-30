Авиакатастрофа в Казахстане. Названа еще одна версия крушения

Появилась еще одна версия крушения самолета Bek Air в Алматы - ошибка в работе навигационных служб. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.
"В настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - заявил он.
Ранее называлось две возможных причины крушения: ошибка пилотов и техническая неисправность.
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