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Авиакатастрофа в Казахстане. Названа еще одна версия крушения

Авиакатастрофа в Казахстане. Названа еще одна версия крушения - Фото
Авиакатастрофа в Алматы, 27.12.2019 (фото - ЕРА) - 10
30.12.2019, 10:28

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр называл среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность

Появилась еще одна версия крушения самолета Bek Air в Алматы - ошибка в работе навигационных служб. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева. 

"В настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - заявил он.

Ранее называлось две возможных причины крушения: ошибка пилотов и техническая неисправность.

  • Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
  • Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.
  • На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.

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