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В Иране заверяют, что ни президент, ни аятолла не знали о ракете

В Иране заверяют, что ни президент, ни аятолла не знали о ракете - Фото
Фото: ЕРА
13.01.2020, 15:51

Военное командование иранской армии якобы на протяжении двух дней не докладывало о ракете высшему руководству страны

Представитель правительства Ирана заявил, что президент Хассан Рухани по полудня 10 января не знал, что иранские военные утром 8 января сбили ракетой украинский самолет. Об этом представитель правительства Ирана Али Раби заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает Радио Свобода.

Он утверждает, что после инцидента "уполномоченные должностные лица" доложили Рухани, что украинский самолет никто не сбивал.

Раби считает несправедливыми обвинения в адрес правительства Ирана в том, что оно пыталось скрыть реальную информацию о катастрофе.

По его словам, до полуночи с 9 на 10 января военное командование не сообщало правду администрации Рухани. Президент якобы не знал о то, что в действительности произошло, до полудня 10 января, когда он созвал Совет национальный безопасности. Именно на этом заседании, по словам Раби, генштаб Вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за катастрофу.

"К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу", - сказал представитель иранского правительства.

Ранее CNN со ссылкой на иранское агентство Fars сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также узнал о попадании ракеты в украинский самолет только в пятницу, 10 января. Согласно сообщению, он сразу же распорядился провести заседание Совета национальной безопасности.

Напомним, официальное заявление о том, что военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили самолет, Тегеран сделал утром 11 января. Изначально там настаивали на неисправности двигателя, а информацию о возможном попадании ракеты называли "психологической атакой США".

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Хассан Рухани али хаменеи Иран самолет аятолла
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