МИД требует от Ирана разъяснений по поводу заявления их депутата о сбитом Boeing

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

МИД Украины потребовал от Ирана разъяснений по поводу заявления одного из депутатов иранского парламента, в котором оправдываются действия иранских военных, сбивших украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном 8 января 2020 года. Об этом пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко сообщила в комментарии Укринформу.

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Также Украина в очередной раз призвала Иран обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств инцидента с самолетом МАУ.

"Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения", - сказала Зеленко.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ, 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета верным шагом со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован. Депутат также сказал, что Boeing МАУ за неделю до атаки якобы летал в Израиль, где его система безопасности, по словам Норузи, была сломана, а управление над судном якобы перехвачено американцами. Депутат заявил, что, поскольку самолет конролировал "кто-то другой", иранские военные не имели другого выхода, кроме как сбить его.

8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, однако потом признался, что якобы непреднамеренно сбил его ракетой.