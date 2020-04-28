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Кулеба: Иран опроверг, что за сбитый лайнер МАУ никто не понесет ответственности

Кулеба: Иран опроверг, что за сбитый лайнер МАУ никто не понесет ответственности - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
28.04.2020, 10:29

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой, обсуждали черные ящики и вопросы компенсаций

Глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Не было попытки Ирана (уйти от ответственности - ред.), была попытка одного иранского политика, члена парламента, заявить, что никто не наказан за то, что произошло, и вообще - молодцы, что сбили украинский самолет. Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой, министром иностранным дел Ирана, во время нашего вчерашнего разговора", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, это был первый телефонный разговор между главами МИД двух стран, в его ходе обсуждались два ключевых вопроса.

Первый - каким образом "черные ящики" с борта МАУ окажутся в Украине и каким образом будет происходить их расшифровка.

Второй - министры подробно обсудили вопросы компенсаций с точки зрения формирования необходимых для этого юридических подходов.

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По словам Кулебы, переговорный процесс еще продолжается, поэтому он не стал раскрывать подробности, но заверил, что цель Украины - восстановление справедливости: установить все обстоятельства случившегося, привлечь виновных к ответственности и добиться выплаты всех компенсаций родственникам жертв.

  • 8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.
  • Сначала Иран говорил, что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил его ракетой.
  • Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
  • 5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.
  • 15 апреля появилась информация, что Иран якобы передал МИД Украины проект меморандума, в котором предложил признать причиной катастрофы "человеческую ошибку" и отказаться от судебного преследования. Кулеба назвал эту информацию "сообщениями СМИ".
Денис Юдин, Александра Шмыкова
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Иран авиакатастрофа мау дмитрий кулеба
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