Кулеба: Иран опроверг, что за сбитый лайнер МАУ никто не понесет ответственности

Глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Не было попытки Ирана (уйти от ответственности - ред.), была попытка одного иранского политика, члена парламента, заявить, что никто не наказан за то, что произошло, и вообще - молодцы, что сбили украинский самолет. Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой, министром иностранным дел Ирана, во время нашего вчерашнего разговора", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, это был первый телефонный разговор между главами МИД двух стран, в его ходе обсуждались два ключевых вопроса.
Первый - каким образом "черные ящики" с борта МАУ окажутся в Украине и каким образом будет происходить их расшифровка.
Второй - министры подробно обсудили вопросы компенсаций с точки зрения формирования необходимых для этого юридических подходов.
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По словам Кулебы, переговорный процесс еще продолжается, поэтому он не стал раскрывать подробности, но заверил, что цель Украины - восстановление справедливости: установить все обстоятельства случившегося, привлечь виновных к ответственности и добиться выплаты всех компенсаций родственникам жертв.