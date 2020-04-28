Кулеба: Иран опроверг, что за сбитый лайнер МАУ никто не понесет ответственности

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Глава МИД Ирана официально опроверг, что за сбитый в январе украинский самолет якобы никто не понесет ответственности. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Не было попытки Ирана (уйти от ответственности - ред.), была попытка одного иранского политика, члена парламента, заявить, что никто не наказан за то, что произошло, и вообще - молодцы, что сбили украинский самолет. Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой, министром иностранным дел Ирана, во время нашего вчерашнего разговора", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, это был первый телефонный разговор между главами МИД двух стран, в его ходе обсуждались два ключевых вопроса.

Первый - каким образом "черные ящики" с борта МАУ окажутся в Украине и каким образом будет происходить их расшифровка.

Второй - министры подробно обсудили вопросы компенсаций с точки зрения формирования необходимых для этого юридических подходов.

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По словам Кулебы, переговорный процесс еще продолжается, поэтому он не стал раскрывать подробности, но заверил, что цель Украины - восстановление справедливости: установить все обстоятельства случившегося, привлечь виновных к ответственности и добиться выплаты всех компенсаций родственникам жертв.

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.

разбился погибли все Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

говорил признал Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

5 апреля член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал атаку против украинского самолета "верным шагом" со стороны иранских военных, заявив, что никто из них не был арестован.

15 апреля появилась информация, что Иран якобы передал МИД Украины проект меморандума , в котором предложил признать причиной катастрофы "человеческую ошибку" и отказаться от судебного преследования. Кулеба назвал эту информацию "сообщениями СМИ".