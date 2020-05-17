Катастрофа Boeing МАУ. Украина может обратиться в Международный суд ООН – МИД

Украина и страны, чьи граждане погибли на борту сбитого под Тегераном Boeing 737 МАУ, могут обратиться в Международный Суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик. Об этом в интервью Радио Свобода заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.
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"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, - сказал он.
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По его словам, сейчас идет подготовка к переговорам о беспристрастном расследовании, гарантиях неповторения таких инцидентов в будущем и компенсациях. Енин надеется, что в ближайшие дни будет утвержден состав украинской делегации и необходимые директивы, которые приблизят начало переговоров.
Дипломат добавил, что Украина сейчас активно взаимодействует со странами, чьи граждане погибли на борту, чтобы сформировать единую позицию в переговорах с иранской стороной.
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