Катастрофа Boeing МАУ. Украина может обратиться в Международный суд ООН – МИД

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Украина и страны, чьи граждане погибли на борту сбитого под Тегераном Boeing 737 МАУ, могут обратиться в Международный Суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик. Об этом в интервью Радио Свобода заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

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"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, - сказал он.

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По его словам, сейчас идет подготовка к переговорам о беспристрастном расследовании, гарантиях неповторения таких инцидентов в будущем и компенсациях. Енин надеется, что в ближайшие дни будет утвержден состав украинской делегации и необходимые директивы, которые приблизят начало переговоров.

Дипломат добавил, что Украина сейчас активно взаимодействует со странами, чьи граждане погибли на борту, чтобы сформировать единую позицию в переговорах с иранской стороной.

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

разбился Погибли все Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

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