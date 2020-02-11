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Иран отклонил канадский иск на $1,1 млрд за Boeing МАУ - СМИ

Иран отклонил канадский иск на $1,1 млрд за Boeing МАУ - СМИ - Фото
Мохаммад Джавад Зариф (Фото: ЕРА)
11.02.2020, 14:28

Тегеран также отклонил призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить черные ящики для расшифровки за границу

В Иране заявили, что иск канадских адвокатов жертв крушения украинского самолета в Тегеране с требованием компенсации в размере $1,1 млрд не имеет правовых оснований. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

"Действия Ирана основаны на международных правилах", - сказал Зариф.

Иран также отклонил призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить черные ящики для расшифровки за границу.

Многие из 176 погибших в результате катастрофы были иранцами с двойным гражданством, чего не признает Тегеран. 57 пассажиров были гражданами Канады.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 3 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе согласно нормам международного права.
  • 7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд. 

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