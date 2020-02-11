Иран отклонил канадский иск на $1,1 млрд за Boeing МАУ - СМИ

Мохаммад Джавад Зариф (Фото: ЕРА)

В Иране заявили, что иск канадских адвокатов жертв крушения украинского самолета в Тегеране с требованием компенсации в размере $1,1 млрд не имеет правовых оснований. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

"Действия Ирана основаны на международных правилах", - сказал Зариф.

Иран также отклонил призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить черные ящики для расшифровки за границу.

Многие из 176 погибших в результате катастрофы были иранцами с двойным гражданством, чего не признает Тегеран. 57 пассажиров были гражданами Канады.