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Крушение Boeing. Иран назвал условия передачи Украине самописцев

Крушение Boeing. Иран назвал условия передачи Украине самописцев - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
18.06.2020, 10:45

В Иране говорят, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим"

Иран готов направить Украине "черные ящики" сбитого в январе это года пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ при условии, что Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает The New York Times.

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Он считает, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, но теперь они есть, а вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".

"Необходима координация таким образом, чтобы расшифровка черных ящиков в Украине проводилась в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации ООН). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - объяснил Эслами.

По его словам, расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.
  • 3 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе согласно нормам международного права.
  • 7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд. 
  • 17 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ.

Читайте также: Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД

Арина Толина
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Boeing 737-800 NG Украина Иран черные ящики Мохаммад Эслами самописцы Джастин Трюдо
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