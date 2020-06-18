Крушение Boeing. Иран назвал условия передачи Украине самописцев

Иран готов направить Украине "черные ящики" сбитого в январе это года пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ при условии, что Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает The New York Times.
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Он считает, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, но теперь они есть, а вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".
"Необходима координация таким образом, чтобы расшифровка черных ящиков в Украине проводилась в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации ООН). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - объяснил Эслами.
По его словам, расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины.
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