Крушение Boeing. Иран назвал условия передачи Украине самописцев

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран готов направить Украине "черные ящики" сбитого в январе это года пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ при условии, что Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки. Об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает The New York Times.

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Он считает, что Украина не располагала достаточными техническими возможностями, но теперь они есть, а вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".



"Необходима координация таким образом, чтобы расшифровка черных ящиков в Украине проводилась в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации ООН). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - объяснил Эслами.

По его словам, расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил Boeing.

20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.

3 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе согласно нормам международного права.

7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд.

ремьер-министр Канады Джастин Трюдо Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ. 17 июня п сообщил , что

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