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Во Франции назвали дату начала работы с самописцами сбитого в Иране самолета МАУ

Во Франции назвали дату начала работы с самописцами сбитого в Иране самолета МАУ - Фото
Фото: пресс-служба Укрпочты
26.06.2020, 21:55

Работу над восстановлением и загрузкой информации черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ во Франции начнут в конце июля

Техническая работа над черными ящиками сбитого в Иране украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ начнется в конце июля. Об этом сообщило в Twitter французское Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA).

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Отмечается, что Иран обратился в бюро за технической помощью с восстановлением и загрузкой данных из черных ящиков сбитого Boeing-737.

"Начало технической работы запланирован на 20 июля. Расследование безопасности возглавляет Иран", – сообщает BEA.

Совет по безопасности транспорта Канады в Twitter сообщил, что отправит команду расследователей, чтобы принять участие в загрузке данных из черных ящиков.

Прдполагается, что бортовые самописцы содержат информацию о последних моментах перед тем, как самолет сбила ракета и он разбился.

Записи разговоров в кабине пилотов и данные с бортовых самописцев рейса 752 МАУ стали предметом длительных международных переговоров.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.
  • 7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд. 
  • 17 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ.
  • 18 июня министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".
  • 22 июня Зеленский пригрозил Ирану международными судами.
  • В тот же день Иран заявил, что передаст черные ящики во Францию ​​в ближайшие несколько дней.

Читайте также: Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД

Наталия Медведева
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