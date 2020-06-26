Во Франции назвали дату начала работы с самописцами сбитого в Иране самолета МАУ

Фото: пресс-служба Укрпочты

Техническая работа над черными ящиками сбитого в Иране украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ начнется в конце июля. Об этом сообщило в Twitter французское Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA).

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Отмечается, что Иран обратился в бюро за технической помощью с восстановлением и загрузкой данных из черных ящиков сбитого Boeing-737.

"Начало технической работы запланирован на 20 июля. Расследование безопасности возглавляет Иран", – сообщает BEA.

Совет по безопасности транспорта Канады в Twitter сообщил, что отправит команду расследователей, чтобы принять участие в загрузке данных из черных ящиков.

Прдполагается, что бортовые самописцы содержат информацию о последних моментах перед тем, как самолет сбила ракета и он разбился.

Записи разговоров в кабине пилотов и данные с бортовых самописцев рейса 752 МАУ стали предметом длительных международных переговоров.

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